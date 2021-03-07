В Генштабе ВСУ опровергли создание ЛГБТ-подразделений в украинской армии.

Об этом сообщает "24 канал".

Так, представитель Генштаба Богдане Сеник заявил о российском происхождении сообщества "Военные ЛГБТ и наши союзники", которое сообщило о приглашении ЛГБТ в армию. Утверждается, что он размещается на серверах в России.

"Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил", – сказал Сеник.

По его словам, такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности СБУ. Именно они должны выяснить, что это за люди.

"Мы только имели возможность посмотреть поверхностно. Но сразу поняли, с кем имеем дело", – подытожил Сеник.

При этом в самом сообществе "Военные ЛГБТ" уже заявили, что никак не связаны с "рукой кремля" и официально Генштаб не знает о создаваемом ЛГБТ-подразделении.

Напомним, ранее сообщество "Военные ЛГБТ и наши союзники" на своей странице в Fаcebook разместило информацию о том, что всех желающих ЛГБТ+ людей (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансперсон), дружественных к комьюнити людей, военных и специалистов приглашают подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных Сил Украины.

До этого мы писали, что Европа призвала Украину защитить ЛГБТ и сажать за разжигание вражды к ним.