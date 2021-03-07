Американское посольство в Украине подтвердило экстрадицию в США двух украинцев, которые входили в международную сеть организованной киберпреступности.

Об этом говорится в сообщении посольства в Твиттере.

"Двух граждан Украины, которые входят в международную сеть организованной киберпреступности, экстрадировали в США по обвинению в отмывании денег", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что в начале месяца власти Чехии экстрадировали в США двух украинцев, которые подозреваются в киберпреступлениях и отмывании денег. Их деятельность была обнаружена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.

Также мы писали, что в конфе февраля из Турции экстрадировали украинца, который в декабре 2019-го в Гидропарке расстрелял бизнесмена.