Принц Гарри и его супруга Меган Маркл "ведут войну" против королевской семьи Великобритании.

Так Букингемский дворец расценил критические высказывания в адрес семьи Елизаветы II, которые супруги сделали в готовящемся к выходу интервью американской телеведущей Опре Уинфри, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, дворец и члены королевской семьи намерены "с достоинством молчать", не комментируя содержание интервью, которое вечером 7 марта будет показано в эфире американского телеканала СBS. В то же время не исключается возможность ответных действий в случае, если в финальной версии интервью прозвучат какие-либо обвинения в адрес конкретных лиц.

"Ответ будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика - на королевскую семью или на (конкретных) людей. Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут (герцог и герцогиня) Сассекские",- отметил источник издания в Букингемском дворце.

Также собеседник сообщил, что королева Елизавета II не будет смотреть интервью, которое начнется после 01:00 по лондонскому времени, однако на следующее утро за завтраком ее помощники ознакомят Ее Величество с содержанием передачи и ключевыми высказываниями супругов.

В одном из уже показанных коротких отрывков интервью, которое длится почти два часа, Маркл заявила, что "фирма" (под этим термином часто подразумевают членов британской королевской семьи и их ближайшее окружение) играла "активную роль в распространении слухов" о ней самой и ее муже.

Видео: YouTube/ CBS

Ранее на этой неделе в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.

36-летний герцог и 39-летняя герцогиня Сассекские сообщили о своем намерении перебраться в США и отказаться от королевских привилегий в январе прошлого года. Тогда же они заявили, что собираются работать и быть финансово независимыми.

Как писала "Страна", сейчас пара ожидает второго ребенка.