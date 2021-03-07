Житель российского Волгограда одетый в трико ранил женщину заточенной стамеской, после чего напал на сотрудника полиции. Оказалось, мужчина страдает от психического заболевания. Его доставили в психиатрическую клинику.

Об этом в воскресенье, 7 марта, информирует РИА Новости.

"Сегодня около семи утра вышел на работу. Только вышел из подъезда, смотрю, бежит мужчина в одних кальсонах и футболке, весь в крови. В одной руке у него отвертка здоровая, в другой нож. И на меня бежит. А за ним полицейский. Я опешил, не знаю, что делать. В сторону успел от него отскочить", - рассказал очевидец.

По его словам, в тот момент из соседнего магазина вышел продавец и начал стрелять в мужчину из травматического пистолета.



"Сотрудник полиции кричал: "Стреляй в него, стреляй!" Пять или шесть выстрелов было. Он и так весь в крови был. И представляете, в него стреляют, а он стоит и улыбается. Он или наркоман, или кто - непонятно вообще", - поделился очевидец.

Задержать мужчину правоохранителям удалось только после того, как подъехал наряд полиции. От рук пострадавшего пострадала как минимум одна женщина. По словам прохожего, она была вся в крови, но, когда ее забирала скорая, оставалась в сознании.

Позже в МВД по Волгоградской области заявили, что мужчина ранил женщину и пытался напасть на сотрудника полиции. В 06:30 утра правоохранитель шел на работу и увидел, как человек в трико и тапочках угрожает прохожему предметом, походим на нож. Полицейских потребовал бросить оружие на землю, но тот в ответ на него набросился.



"Завязалась потасовка, полицейский попытался задержать мужчину, тот еще пытался ударить. Начал скрываться. В ходе преследования полицейский вызвал подкрепление по телефону и продолжил преследование этого человека в жилом квартале. Мужчина по пути угрожал прохожим этим предметом, вел себя агрессивно, бросал кирпичи в машины", - сообщили в МВД.

Полицейский смог задержать нападавшего, брызнув в него газом из баллончика. Похожий на нож предмет оказался заточенной стамеской.

Правоохранители выяснили, что мужчина состоит на учете как психически больной и недавно проходил лечение. Сейчас его направили в психиатрическую больницу.

Напомним, недавно в Москве мужчина убил топором сожителя своей дочери. После этого он напал уже на дочь, а затем покончил с собой.

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