Доктор Евгений Комаровский ответил на популярные вопросы родителей о том, как правильно использовать капли в нос для детей.

Соответствующее видео он опубликовал в Инстаграме.

Как правильно капать нос? Сидя, лежа, запрокидывая голову?

"Лекарство должно попасть туда, куда мы его вводим. Это способ воздействия на слизистую оболочку носа. Для того чтобы оно туда попало, мы должны понимать, что оно не вытечет. Поэтому это можно делать, запрокинув голову, сидя, лежа, как вам будет удобно".

Что лучше использовать: капли или спрей?

"Чаще всего это зависит от возраста. Считается, что когда мы используем спрей, мы создаем высокое давление в носовых ходах. Это опасно тем, что мы можем слизь из носа загнать в слуховую трубу. Поэтому детям со склонностью к отитам и детям первых трех лет жизни спрей не используется".

Обязательно ли промывать нос перед тем, как капать его? Через какое время после промывания можно давать капли?

"Если мы используем для лечения какой-то болезни капли, противоаллергические или сосудосуживающие или гормональные, то если нос забит, оно туда не попадает. Мы сначала промыли, убедились, что то, чем мы промываем, вышло, буквально 30 секунд, и после этого можно капать уже основное лекарство".

Если долго не проходит насморк, какое время можно капать капли? Если через время опять появились сопли, стоит ли менять капли?

"Минимум полгода родители живут в стране с отопительным сезоном. То есть дети минимум полгода дышат сухим воздухом. Для увлажнения слизистых оболочек тогда используют солевые капли... А можно ли часто капать в нос? Можно, целых полгода будем капать, пока не закончится отопительный сезон.

Дальше мы используем противоаллергические капли. Мы прекрасно понимает, что если есть источник аллергии в воздухе, то капли помогут нам жить с этим источником, но пока мы его не уберем, мы от лекарств никуда не избавимся.

Если речь идет о сосудосуживающих каплях, то они используются по очень конкретным показаниям, как правило, не дольше 5 дней.

То есть использовать капли можно долго и это зависит от вида капель".

Начался насморк, через какое время нужно капать капли или можно промывать нос физраствором?

"Совсем не обязательно, если начался насморк и в комнате не жарко, то ребенок сможет это проглотить или высморкать. Капли нужны тогда, когда без них тяжело. Тем не менее, если начался насморк и солевые капли улучшают носовое дыхание, то капаем сразу".

Если ребенок ночью спит с заложенным носом и дышит ртом, стоит ли перед сном закапать нос?

"Если у ребенка каждую ночь забитый нос, скорее всего это уже не просто насморк, это аденоиды. Если у ребенка длительно не дышит нос - это не капли, это называется операция по удалению аденоидов. Мы можем закапать в нос сосудосуживающие капли, отек уменьшится, ребенок будет дышать носом, но использовать эти препараты мы можем максимум пять дней".

Не вызывает ли раздражение длительное применение солевых растворов?

"В этом уникальная особенность солевых капель или физиологического раствора. Он, почему назван физиологическим, потому что он по своем физико-химическим показателям соответствует плазме крови. То есть он не вызывает раздражения слизистых оболочек".

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