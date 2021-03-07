Уже после того, как человек переболел Covid-19, он может продолжительное время страдать от отсутствия обоняния, вкуса и даже настроения.

Об этом в интервью ТСН сообщил главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко.

"Из частых последствий коронавируса - это, когда человек только начинает болеть, то он может потерять обоняние и вкус. У нас были больные, у которых обоняние и вкус отсутствовали в течение 4-5 месяцев после того, как они выздоровели от коронавируса. И только впоследствии эти ощущения начинают постепенно восстанавливаться", - сказал медик.

По его словам, после коронавируса могут появиться периодические боли и быстрая утомляемость.

"Другие больные наблюдали изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде миокардитов, которые могут длиться до двух-двух с половиной месяцев. Есть еще ряд больных, у которых были поражения со стороны нижних конечностей. Это - периодические боли, затруднение ходьбы. Также имеется значительная часть больных, у которых наблюдается астенический синдром: они не имеют настроения, быстро устают, нарушена функция сна", - добавил медик.

Напомним, недавно ученые назвали витамин, который облегчает течение коронавирусной болезни и смягчает ее последствия.

Ранее профессор биологии заявил, что мужчины больше страдают во время острой фазы Covid-19, а женщины от последствий болезни.