После введения ограничений "красной" зоны в четырех областях, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской, вспышка коронавируса в этих регионах пойдет на спад уже через 2-3 недели.

Такого мнения придерживается главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына, передает "Обозреватель".

"При условии соблюдения карантина как гражданами, так и субъектами предпринимательской деятельности в красных зонах через 2-3 недели заболеваемость должна уменьшиться. В общем эпидемическая кривая по острым вирусно-респираторным инфекциям, к которым относится и коронавирус, начинает идти на спад со второй половины марта, в апреле", - заявил эксперт.

Родына добавил, что рост заболеваемости Covid-19 в феврале-марте в Украине был прогнозируемым. В этот период возобновляется обучение в школах и университетах, а также растет интенсивность общения людей после новогодних праздников. Если ориентироваться на графики прошлого года, то спад заболеваемости в Украине возможен с начала апреля.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны коронавируса и не исключил нового локдауна. По его словам придется вернуться к жестким ограничениям, если большинство областей попадут в красную зону.

Отметим, что опросы показывают, что больше половины украинцев поддерживает введение локдауна в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

На данный момент в шаге от попадания в "красную" зону карантина находятся Киев и еще девять регионов страны.