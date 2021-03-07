Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как правильно лечить кашель у детей.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграме.

Доктор отмечает, что кашель - не болезнь, а всего лишь симптом конкретной болезни.

"Есть нечто, раздражающее слизистые оболочки дыхательных путей и приводящее к возбуждению кашлевых рецепторов. Устраним это "нечто" — кашель прекратится", - пишет он.

Комаровский напомнил, что определять, какая болезнь стала причиной кашля, — это прямая обязанность врача. И от родителей требуется совсем немного — показать кашляющего ребенка доктору.

"Вполне возможно и даже высоковероятно, что по мере накопления родительского опыта потребность во врачебной помощи будет уменьшаться. Тем не менее хотелось бы настоятельно обратить внимание мам и пап на важное обстоятельство: интенсивность лечения и опасность ситуации определяется не частотой и громкостью кашля, а диагнозом!", - написал врач.

Что делать при появлении кашля у ребенка:

Кашель - симптом болезни

Вылечим болезнь - исчезнет симптом.

Для правильного лечения нужен диагноз.

Для диагноза нужен врач!

Напомним, ранее доктор Комаровский назвал украинцам главные признаки воспаления легких.

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