Комаровский рассказал о детском кашле. Фото: derinat.ru

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как правильно лечить кашель у детей. 

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграме. 

Доктор отмечает, что кашель - не болезнь, а всего лишь симптом конкретной болезни.

"Есть нечто, раздражающее слизистые оболочки дыхательных путей и приводящее к возбуждению кашлевых рецепторов. Устраним это "нечто" — кашель прекратится", - пишет он. 

Комаровский напомнил, что определять, какая болезнь стала причиной кашля, — это прямая обязанность врача. И от родителей требуется совсем немного — показать кашляющего ребенка доктору.

"Вполне возможно и даже высоковероятно, что по мере накопления родительского опыта потребность во врачебной помощи будет уменьшаться. Тем не менее хотелось бы настоятельно обратить внимание мам и пап на важное обстоятельство: интенсивность лечения и опасность ситуации определяется не частотой и громкостью кашля, а диагнозом!", - написал врач. 

Что делать при появлении кашля у ребенка: 

  • Кашель - симптом болезни
  • Вылечим болезнь - исчезнет симптом.
  • Для правильного лечения нужен диагноз.
  • Для диагноза нужен врач!

Пост Комаровского в Инстаграме

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, ранее доктор Комаровский назвал украинцам главные признаки воспаления легких.

Также мы писали, что доктор Комаровский назвал суточную норму калорий в зависимости от пола, возраста и активности.

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