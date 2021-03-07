Граждане Швейцарии на референдуме поддержали общенациональный запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо, таких как платок, балаклава и паранджа. Запрет также коснется никабов и мусульманской бурки - женской одежды, полностью закрывающей лицо и тело.

Об этом информирует Swiss Info со ссылкой на данные швейцарской общественной телерадиокомпании SRG.

За соответствующую инициативу проголосовали 51,2% избирателей и 17 кантонов из 26.

В свою очередь Аниан Либранд из правого "Комитета города Эгеркинген", который выступил с предложением прописать такой запрет в конституцию, заявила, что благодаря этой инициативе стране "удалось запустить в обществе давно назревшую дискуссию. Многие поддержали наши аргументы. Сам факт голосования – это уже успех независимо от итогового конечного результата".

Тем временем, по данным журналистов, "левые и крайне левые силы находятся вне себя от возмущения". Штефан Мансер-Эгли из левой лоббистской организации "Операция Либеро" называет успех этой инициативы "опасным проникновением в политику пропагандистских символов", подменяющих собой рациональный дискурс.

Представитель партии "Die Mitte" ("Центр", бывшие демохристиане) Лоренц Хесс, говорит, что запрет паранджи не является правильной мерой.

"Стоит только внимательно разобраться с тем, что стоит за этим законопроектом, то сразу становится видно, что на самом деле он ничего не решает и не меняет", - сказал политик.

Представитель партии либералов (FDP, правый центр) Андреа Карони считает, что решение о запрете паранджи должно приниматься на уровне отдельных кантонов.

Нет единства мнений и среди самих мусульман, проживающих в Швейцарии. Фатима Ифтикар выступала против соответствующей инициативы. Она "разочарована тем, что тактика консервативной Швейцарской народной партии SVP, опирающаяся на символы, снова нашла поддержку народа". Вместе с тем она выразила согласие с тем, что решение народа, выраженное посредством референдума - это и есть демократия, и не собирается оспаривать его легитимность.

Представитель швейцарского "Форума за прогрессивный ислам" Эмра Эркен наоборот доволен результатами голосования и рад, что "политическому исламизму были установлены четкие границы".

Сторонники запрета скрывать утверждали, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба эти права ограничивает. Многие также считали, что запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо, укрепит безопасность, помогая эффективно противодействовать персонам, нарушающим общественный порядок.

Тем не менее, оппоненты инициативы утверждали, что запрет на ношение паранджи лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома и участвовать в общественной жизни.

Запрет будет распространяться на общедоступные улицы и площади по всей Швейцарии, на общественный транспорт, рабочие офисы, рестораны, магазины и спортивные арены. Исключения для туристок-женщин, например из государств Персидского залива, не допускаются.

Напомним, 1 июля в Нидерландах вступил в силу запрет носить одежду, которая закрывает лицо. Запрет распространяется на общественные места и госучреждения.

Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну против исламского радикализма. В своем заявлении он анонсировал введение запрета на какое-либо внешнее проявление религиозной принадлежности в школах и на государственной службе.