Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал Украину слаборазвитым государством.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону в YouTube.

"Мы были развитой страной, мы были. Мы в космос ракеты запускали. У нас атомное оружие было. У нас были лучшие силы. Мы проср@ли все, что могли", — сказал он.

Однако Гордон с ним не согласился и назвал Комаровского "ватником". На это доктор заявил, что Украина потеряла все, что у нее было до распада СССР.

При этом в качестве примера Комаровский привел Индию, которая за последнее время добилась больших успехов в многих сферах, включая промышленность, ракетостроение, IT и медицину.

Он добавил, что в данный момент Индия производит 65% от всего объем вакцин в мире.

Напомним, ранее доктор Комаровский назвал украинцам главные признаки воспаления легких.

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