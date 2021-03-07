В ближайшие дни в Украине, куда пришли зимние морозы, все еще будет холодно, но уже со следующей пятницы температура воздуха повысится до +7...+10 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В ближайшие дни еще побудет холодная погода, а вот следующие выходные обещают быть веселее, с пятницы температура воздуха повысится до +7...+10 градусов", - написала Диденко.

Кроме того, синоптик рассказала, что от Сумской области через Черкасскую и плоть до границы с Молдовой протянулась полоса, вдоль которой периодически срывается снег.

"Холодненько явно у нас, еще и ветер. На фото случайно поймала немного Киевской атмосферной деятельности-с облака холодного на розоватом фоне вниз осадки сорвались. В Киеве завтра ветер еще усилится, ночью-мороз, так что гулять в воскресенье будет на любителя", - сообщила Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили о похолодании и снегопаде в понедельник.

Также мы писали, что в воскресенье в Киеве пройдет мокрый снег, а в большинстве областей осадков не будет.