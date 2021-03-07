Фотографу Джеймсу Кромби удалось сделать уникальный снимок стаи скворцов над озером Лох-Эннел в центральной Ирландии. Скворцы сбились стаю, приняв форму огромной птицы.

Об этом пишет издания "Медуза".

Как отмечается, выраженное стайное поведение перед гнездованием характерно для многих птиц, но у скворцов в подобные коллективы могут собираться более 700 тысяч птиц (в среднем около 30 тысяч).

Подобная стая - в английском она традиционно называется murmuration of starlings, т. е. "шелест или шепот скворцов" (от характерного звука крыльев) - при движении принимает необычные очертания, исследованием которых занимаются в том числе физики.

Согласно доминирующей гипотезе о приспособительной роли такого поведения, собираясь в такие стаи, птицы пытаются сбить с толку хищников.

Напомним, недавно мы писали, что за последнюю неделю зимы в заповеднике "Аскания-Нова" в муках погибли сотни птиц.

Также сообщалось, что в Одесской области стая лебедей примерзла ко льду. Спасателям удалось освободить птиц.