В немецком городе Мюнхен облили могилу лидера ОУН Степана Бандеры неизвестным веществом. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал правоохранительные органы разыскать причастных к инциденту.

Об этом дипломат сообщил в своем Twitter в воскресенье, 7 марта.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем немецкую полицию найти и наказать виновных!" - написал Мельник.

Также дипломат поделился фото могилы.

"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил посол.

При этом Мельник не уточнил, каких именно немецких историков он имеет в виду.

Это не первый случай, когда нападают на могилу Бандеры в Мюнхене.

В августе 2014 года неизвестные взорвали памятник, однако уже в ноябре того же года его восстановили. Уже в 2015 году на могиле произошли еще несколько случаев вандализма.

В 2018 году журналист Грэм Филипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры.

Ранее мы писали о том, как в ночь на пятницу, 5 февраля, во Львове неизвестные облили красной краской памятник Бандере.