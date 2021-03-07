Бывший президент США Дональд Трамп, который недавно отказался от создания собственной политической силы, потребовал от трех крупнейших организаций Республиканской партии прекратить использовать его имя для сбора денег.

Об этом информирует издание Politico со ссылкой на советника бывшего американского лидера.

По его словам, адвокаты Трампа направили соответствующие письма в пятницу, 5 марта. Их получили Национальный комитет Республиканской партии (RNC), Национальный комитет Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальный комитет Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC).

По данным журналистов, Трамп якобы "впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент".



Советник бывшего главы государства объяснил, что Трамп "по-прежнему привержен Республиканской партии", однако "это не дает никому" права без разрешения использовать его образ.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal сообщало, Трамп перед сложением своих президентских полномочий обсуждал создание новой партии, которая могла получить название "Патриотическая партия". По данным газеты USA Today, проводившей опрос, в нее готовы были вступить почти половина республиканцев.

Однако на своем первом большом выступлении после ухода с поста президента Трамп объявил, что не намерен создавать собственную политическую силу. Бывший глава государства дал понять, что намерен продолжить свой политический путь с Республиканской партией.

Недавно Трамп также заявил своим сторонникам, что он серьезно рассматривает возможность еще раз баллотироваться на пост президента в 2024 году. А его близкие советники хотят, чтобы он выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента не Майка Пенса, а темнокожего республиканца Тима Скотта.