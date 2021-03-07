Во Всемирный день борьбы с глаукомой, который приходится на 6 марта, в Центре общественного здоровья рассказали, как правильно следить за здоровьем своих глаз.

Об этом говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.

Отмечается, что глаукома объединяет группу заболеваний, которые имеют разное происхождение, но общие симптомы:

повышение внутриглазного давления (ВОТ);

сужение поля зрения;

развитие атрофии зрительного нерва.

"6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой. По данным ВОЗ, уже более 5 млн человек потеряли зрение вследствие недуга, что составляет 13,5% от всех случаев слепоты в мире. Заболевание глаукомой может прогрессировать с разной скоростью. Раннее выявление и своевременное лечение позволяют сохранить зрение в течение длительного времени", - говорится в сообщении.

Существуют симптомы, при которых следует немедленно обратиться к врачу, поскольку они могут свидетельствовать о наличии глаукомы:

"мушки" перед глазами;

радужный ореол вокруг источника света, на который вы смотрите;

затуманивание зрения, частая смена очков.

Чтобы диагностировать проблемы зрения как можно раньше, осуществляют офтальмологический скрининг-проверку зрения, поля зрения, состояние зрительного нерва и измерение ВГД (тонометрия).

Пациентам старше 40 лет тонометрия показана не реже одного раза в три года, а лицам из группы риска по глаукоме - ежегодно с 35-летнего возраста.

Медики рассказали, что лечить глаукому можно как медикаментозными средствами (капли, уколы, таблетки), так и лазером и хирургическими методами.

"Однако есть опасность, когда после нормализации ВОТ пациенты самостоятельно приостанавливают применение рекомендованных препаратов, меняют режим лечения. А это приводит к еще большему прогрессированию глаукомы и ускорению снижения зрения", - сказали врачи.

Чтобы сохранить глаза здоровыми как можно дольше, прислушайтесь к простым советам:

придерживайтесь здорового образа жизни;

занимайтесь спортом;

регулярно проходите медицинские осмотры;

в рацион питания включите зелень (особенно шпинат), капусту, рыбу (источник Омега-3 жирных кислот);

контролируйте свой вес, поскольку его избыток или ожирение повышает риск возникновения сахарного диабета или других хронических недугов, которые в дальнейшем могут привести к ухудшению зрения или даже слепоте;

для защиты глаз от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей используйте солнцезащитные очки;

бросайте курить;

соблюдайте правила личной гигиены при использовании контактных линз и очков.

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