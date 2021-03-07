Только за январь текущего года в Украине выявили 1 265 случаев заболевания туберкулезом.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"Несвоевременное выявление туберкулеза приводит к продлению срока лечения и возникновению осложнений болезни", - рассказали в ЦОЗ.

Чтобы вовремя узнать о болезни медики предлагают пройти онлайн-тестирование по этой ссылке: http://tbtest.phc.org.ua

"По результатам прохождения теста вы получите информацию о степени риска заболевания туберкулезом, а также рекомендацию о необходимости обратиться к семейному врачу в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2020 год в Украине выявили более 17,5 тыс. случаев туберкулеза.

Также мы писали, что в МОЗ предупредили украинцев, что туберкулез может быть бессимптомным многие месяцы и назвали главные признаки.