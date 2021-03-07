В воскресенье, 7 марта, в Израиле были ослаблены карантинные ограничения. Вакцинированные от коронавируса или переболевшие Covid-19 граждане теперь могут отдыхать внутри помещений кафе и ресторанов.

Об этом информирует издание The Jerusalem Post.

С сегодняшнего дня заведения общественного питания обслуживают исключительно владельцев "зеленых паспортов" - документов, свидетельствующих о том, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса по меньшей мере неделю назад или уже переболел Covid-19. Остальные жители Израиля могут находиться за столиками на улице.

Также разрешена работа заведений питания в гостиницах, проведение мероприятий в конференцзалах, а стадионы могут принимать до 1 500 болельщиков.

Кроме того, власти страны ослабили ограничения, которые касаются путешествий. Около 3 тысяч граждан в сутки смогут въезжать в Израиль в соответствии с расписанием рейсов, утвержденным в министерстве транспорта и в министерстве здравоохранения. Новоприбывшие в страну будут отправлены на домашнюю изоляцию в соответствии с инструкциями Минздрава. При въезде они также должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус и пройти тестирование после прибытия в страну, причем это сделать обязаны и переболевшие, и привитые.

Что касается сферы образования, то власти разрешили ученикам средней школы посещать учебные заведения, а студенты с "зелеными паспортами" смогут возобновить обучение в стенах вузов. Не вакцинированные студенты вынуждены будут продолжить учебу только онлайн.

Ослабление вступили в действие за несколько недель до парламентских выборов в стране. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, Израиль - на пути к снятию большинства коронавирусных ограничений. Власть и в дальнейшем призывает израильтян соблюдать правила для предотвращения заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Израиля готовятся полностью снять страну с карантина уже к апрелю. К этому же времени планируется полностью завершить вакцинацию взрослого населения.

2 марта мы сообщали, что в Израиле прививки от коронавируса получили уже 52% взрослого населения - это наибольший показатель в мире.

Тем временем в Украине 24 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. За более чем 10 дней в стране привили всего 17 тысяч человек. Правительство недавно сообщило, что в стране введут локдаун, если большинство регионов Украины окажется в "красной" зоне адаптивного карантина. На данный момент в ней состоят четыре области.