В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться переменная облачность и порывистый ветер. Ночью температура воздуха местами снизится до -10...-14 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает "Укринформ".

7 марта будет переменная облачность. Осадков не будет, лишь вечером в северной части местами небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в северо-западных областях, днем ​​по всей Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью -5...-10° мороза, в Карпатах -11...-13°, на побережье морей -1...-4°; днем +1...+6° тепла, в Одесской области до +9 градусов.

Ночью 8 марта на западе и севере страны, а днем в Карпатском регионе, восточных и местами центральных областях небольшой мокрый снег. В остальных регионах без существенных осадков. Температура ночью 0...-5°, днем ​​от -1 до +4 тепла, на юге страны 4...9° тепла.

Во вторник, 9 марта, без существенных осадков, лишь ночью в юго-восточной части небольшой мокрый снег; температура ночью -3...-8 градусов, на северо-востоке страны до -12° мороза; днем около 0°, в южной части и на Закарпатье +2...+7° тепла.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 8 марта в северо-восточной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

10-11 марта без осадков, лишь 12 марта в западных областях небольшой дождь и мокрый снег (в Карпатах снег).

Температура ночью -6...-11, на Черниговщине и Сумщине до 14° мороза; днем от 2° мороза до 4° тепла, на Закарпатье, 12 марта и в Прикарпатье и Одесской области 4...9° тепла.

В столице сегодня переменная облачность. Без осадков, вечером местами небольшой мокрый снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5...7° мороза, днем ​​2...4° тепла.

По области переменная облачность. Без осадков, вечером местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5...10° мороза, днем ​​1...6° тепла.

8-9 марта без существенных осадков, только ночью 8 марта небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура 8 марта ночью 0...5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла; 9 марта ночью -3...-8°, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

10-11 марта без осадков. Температура ночью -6...-11 градусов, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним, ранее мы писали, что в воскресенье в Киеве пройдет мокрый снег, а в большинстве областей осадков не будет. Карта погоды.

Также сообщалось, что синоптики предупредили о похолодании и снегопаде в понедельник.