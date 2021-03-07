В Славянске обвалилась часть моста, по которому ехал Зеленский. Скриншот из видео

В Славянске обрушилась часть важной автомагистрали, по которой в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский въезжал в город.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"К вниманию всех участников дорожного движения. На мосту через реку Казенный Торец в Славянске создалось сквозное отверстие в границах проезжей части. На место срочно отправлены соответствующие коммунальные службы для принятия решения по ограничению или запрету движения", - говорится в сообщении.

 В Славянске перекрыли мост. Фото: facebook.com/kramslovpolice

В Славянске перекрыли мост. Фото: facebook.com/kramslovpolice

В Славянске перекрыли мост. Фото: facebook.com/kramslovpolice

В Славянске перекрыли мост. Фото: facebook.com/kramslovpolice

Позже в полиции заявили, что движение по этому участку дороги перекрыто.

Напомним, Зеленский приезжал в Славянск вместе с президентом Швейцарии в июле прошлого года. В рамках визита они встретились с представителями ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководителем Донецкой ОГА.

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