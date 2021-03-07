В Хмельницкой области произошла авария с участием грузовика и легкового авто, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла утром воскресенья, 7 марта, на автодороге "Стрый – Кропивницкий – Знаменка", неподалеку от поворота на Чабаны.

В результате ДТП погиб 32-летний водитель машины, а также его пассажир. Водитель фуры не пострадал.

"Следователи отдела по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Хмельницкой области выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли два человека", - рассказали полицейские.

По данному факту уже открыли уголовное дело по ч.3. ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Под Хмельницком произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Фото: hm.npu.gov.ua

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