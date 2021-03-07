В Украине 8 марта выходной - отмечают Международный женский день несмотря на все попытки последних лет убрать этот праздник из календаря.

Страна снова поделится на несколько частей. Большинство населения будет поздравлять женскую половину своих семей и коллективов. Политики будут хайповать на теме в соцсетях, пытаясь вызвать восторг у женской части электората. Националисты станут проклинать этот день, а феминистки - пройдут маршем по Киеву.

Но есть и нечто новое в этом году. Институт нацпамяти выдал методичку, в которой несколько сместил акценты по сравнению с эпохой Владимира Вятровича. Который вообще требовал отменить выходной 8 марта. Но при новой власти концепция несколько изменилась.

"Страна" разбиралась, чего ждать от Международного женского дня в этом году.

Синие - за женщин, голубые - против

Не успело наступить 8 марта, как украинцы пошли в Google за открытками с этим праздником. Еще не закончилось воскресенье, как поисковые запросы, связанные с праздником, вышли в топ - на второе и третье места по Украине.

Оба запроса, что характерно, русскоязычные.

Нет сомнений, что и 8 марта запросы, связанные с Международным женским днем, будут лидировать в украинском сегменте Google.

Эта тенденция перекликается с тем, что мы видели на другой "гендерный" праздник - 23 февраля. Невзирая на то, что его вообще не празднуют на уровне государства, люди, как видим, несколько иного мнения.

Но вернемся к женскому дню. Больше всего запросов сегодня - из Донецкой и Луганской областей, но после них, с не таким уж и большим отрывом, следуют: Днепропетровская, Запорожска, Сумская и Харьковская области.

Далее - остальные юго-восточные регионы, потом центральные и меньше всего такое ищут на западе. Правда, там из общего хора выбиваются Закарпатье и Черновцы, где интересующихся праздником существенно больше, чем на Галичине, в Прикарпатье или на Волыни.

Вот характерная карта, составленная по данным Google. Синим цветом помечены регионы, где чтут Международный женский день. Чем голубее область - тем меньше там празднующих Восьмое марта.

Чем "голубее" регион, тем меньше там интересуются Международным женским днем

При этом, даже если отбросить неподконтрольные территории, то и оставшаяся часть Украины в большинстве своем будет отмечать Международный женский день.

Об этом говорят результаты опроса "Рейтинга", который вышел накануне праздника. По нему, 68% украинцев будут этот день отмечать. Правда, социологи показывают, что за последние четыре года число сторонников 8 марта снизилось на 13%.

Интересно, что главными "хейтерами" праздника стали две категории: малообеспеченные граждане, а также неженатые/незамужние или разведенные.

Как воюют с Восьмым марта

Но вернемся к тому, что за последние годы число тех, кто празднует Международный женский день, снижается. Основной причиной тут может стать государственная политика. Власти начали бороться с праздниками, которые Украина унаследовала еще из СССР.

Борьба идет на двух основных уровнях. Первый - официальный. Политики, конечно, поздравляют украинок с 8 марта. Но каких-то мероприятий на этот счет не проводится и празднования не поощряются. Дело ограничивается "видосиками" в соцсетях.

Второй - идеологический.

Команда "декоммунизаторов", которую ввели в мейнстрим при Порошенко, регулярно атакует этот праздник. Подвергая его критике как "наследие" Советского Союза.

Выходной по этому поводу регулярно предлагается отменить, но опросы говорят сами за себя. И даже самые отчаянные декоммунизаторы вроде Порошенко не решились на пощечину самому массовому избирателю - женщинам.

При этом информационная кампания против 8 марта дает, как видим, свои плоды. Продолжилась она и в этом году.

Так, "Радио Свобода" запустило у себя в Твиттере опрос - будете ли вы праздновать 8 марта? Ответ оказался резко противоположным тому, что дают украинцы в репрезентативных соцопросах: почти 70% читателей издания заявили, что не будут.

Интересно, что постом ниже "Свобода" опубликовала результаты уже цитированного исследования группы "Рейтинг".

Похожий опрос запустила журналистка "5 канала" Порошенко Наталия Косткович. Она посетовала, что "феминистки" каждый год атакуют за неприятие этого праздника экс-главу Института нацпамяти Владимира Вятровича. И поинтересовалась, нужно ли его отмечать.

В комментариях у Натальи царило полное единодушие - собеседники сошлись во мнении, что пока в Украине "не вымрет последний совок", 8 марта отмечать не перестанут.

Институт нацпамяти, который Вятрович покинул в 2019 году, также выпустил разъяснение по поводу праздника. По сравнению с временами Порошенко, позиция института претерпела изменения.

Если при Вятровиче 8 марта вообще предлагалось не праздновать, а выходной день перенести на 9 марта - день рождения Тараса Шевченко - то нынешнее руководство ИНП решило пойти на некий компромисс.

Международный женский день теперь предлагается рассматривать через призму американской демонстрации за права женщин, которая произошла в феврале 1909 года. При этом Институт раскритиковал советское содержание праздника, когда он стал, мол, "днем весны и красоты".

"Выхолащивание сути 8 марта в СССР - вполне закономерное, ведь в тоталитарной стране речь не шла о реальной и последовательной борьбе за права человека", - говорится в заявлении ведомства.

При этом от вопроса - оставлять 8 марта выходным или нет - на этот раз решили отойти.

"Дискуссия, стоит ли 8 Марта оставлять выходным днем, не столь важна, как то, какими смыслами будет наполнена эта дата. Будет ли продолжаться советская и постсоветская традиция "праздника весны и красоты"? Будет ли это возможность поразмышлять, какие права получили женщины в мире за эти более чем 112 лет, как в США впервые был провозглашен Национальный женский день?", - задаются вопросом чиновники.

На самом деле, 8 марта как международный день борьбы за права женщин начал отмечаться чуть позже - перед Первой Мировой войной. В основном по инициативе социал-демократов.

А в истории России и бывшего СССР 8 марта запомнилось и другим событием - именно в этот день (23 февраля по старому стилю) в 1917 году началась Февральская революция, которая привела к свержению царя. Большую роль в этом играли работницы фабрик Петрограда. Поэтому позже, уже после прихода к власти большевиков, был официально утвержден Международный женский день именно 8 марта.

Собственно именно тогда эта дата позже получила и международное признание - благодаря весу Советского Союза в мире и левом движении.

Возвращаясь к заявлению Института нацпамяти можно отметить, что накал риторики против праздника в этом году существенно "прикрутили", попытавшись уйти от дискуссий по вопросу выходного дня и даже признав необходимость праздника, который при Вятровиче вообще отметали как таковой.

Зато включили на полную критику "дня весны и красоты". Забыв, наверное, что в последнее время украинские политики старательно обходят темы прав женщин в этот день - и главный акцент делают именно на тех аспектах, которые критикует ИНП.

"Ультраправое насилие растет". Женский марш 8 марта

При этом тех, кто выступает за права женщин, не смущает советская история праздника. Феминистки собираются в этот день провести в Киеве "Марш женщин". Он начнется в час дня с Михайловской площади.

Акцию поддерживают международные организации наподобие Amnesty International. Также на улицу выйдут ЛГБТ-активисты. Цель марша - обратить внимание общества, как ухудшилось положение женщин во время пандемии.

Из-за карантина вырос уровень домашнего насилия, женщины не могут ходить на работу из-за дистанционного обучения детей, многие из них вообще потеряли рабочие места. Отдельный удар пришелся по социальной и образовательным сферам, где женщины составляют большинство занятых лиц.

Интересно, что есть среди проблем украинских женщин и пункт об ультраправом насилии.

"Уровень радикального и ультраправого насилия растет. Этому способствовало фактическое "закрытие" женщин дома, нас пытаются вернуть во времена, когда мы должны были сидеть дома и рожать детей без права голоса и выбора. Эти тезисы постоянно раздаются от украинских ультраправых консерваторов, а также некоторых политических и религиозных деятелей, которые стремятся ограничить место женщины и забрать те права, за которые годами боролись активистки", - говорится в Facebook-анонсе марша.

Также его организаторы требуют от Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию, где идет речь о противодействии домашнему насилию. Киев подписался под ней, но Рада этот документ пока не одобрила - из-за ряда спорных норм, по которым вместо понятия "пол" вводится "гендер".

Детальнее об этой конвенции и ее судьбе в Раде - в материале "Страны" Гендер попутал. О чем Стамбульская конвенция, из которой выходит Польша и хочет зайти Украина.

Но вернемся к Маршу в этом году. Обычно мероприятия украинских феминисток посещают ультраправые, которые пытаются сорвать акции. В 2019 году дошло до прямых столкновений, на следующий год полиция их уже не допустила. Что будет в этом году - покажет завтрашний день.