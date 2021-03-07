В понедельник, 8 марта, в большинстве районов Украины ожидается резкое похолодание и снегопад.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

На западной части Украины будет снегопад и до 5 градусов тепла. Ночью похолодает до +1-5 по Цельсию. Солнечно и без осадков будет лишь на Закарпатье и Черновицкой области.

На севере будет похожая ситуация – снегопад и небольшое похолодание. Столбик термометра покажет от -1 до +3 градусов. После захода солнца ожидается, что показатель опустится до -4 мороза.

Снежить будет и в центральных областях – синоптики говорят про 1-4 тепла днем и от -1 до -4 мороза ночью.

А вот на юге страны будет без осадков. Здесь воздух прогреется до 5-7 градусов, а ночью на улице будет от -1 до -3 мороза.

На востоке ожидается снегопад и около 1-6 тепла, которые после захода солнца сменятся 0-3 градусов мороза.

Напомним, февраль в Киеве оказался холоднее климатической нормы. При этом за шесть дней в столице потеплело почти на 30 градусов.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск обещает второй всемирный потоп, если не остановить глобальное потепление.