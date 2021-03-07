Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель поругалась в сети со экономистом и старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом из-за статьи о том, что Владимир Зеленский готов бросить вызов любому олигарху. Теперь Аслунд требует извинений.

Об этом свидетельствуют посты в Twitter.

Спор завязался к посту Мендель, в котором она опубликовала свою статью для американского аналитического центра Atlantic Council, в котором рассказала о том, что Зеленский может бросить вызов любому олигарху.

"Действительно? Он может назвать Коломойского? Бросить вызов олигархам – это вообще ничего не значит. Главная проблема – это Коломойский. Может Владимир Зеленский так сказать? Или он все еще привязан к нему? Почему все эти марионетки Коломойского до сих пор его депутаты?" – написал Аслунд.

В ответ на это Мендель написала, что Аслунд "пишет под влиянием старых нарративов дезинформации", а также потому, что его "уволили".

"Мистер Аслунд, я очень разочарована, что на вас так сильно повлияли слишком старые нарративы дезинформации. Надеюсь, вы говорите, опираясь на качественную аналитику, а не только из-за того, что вас уволили [речь об уходе из наблюдательного совета “Укрзализныци”]”, - резюмировала она.

После этого Аслунд попросил уточнить, что именно Мендель называет "нарративами дезинформации" и попросил извиниться, если секретарь президента не сможет привести пример высказываний Зеленского о Коломойском.

"Какие "старые нарративы дезинформации"?! Я прочитал все заявления Владимира Зеленского. Сказал ли он когда-нибудь публично хоть одно негативное слово о Коломойском? (Все мы знаем, какой он мошенник.) Нет. Пожалуйста, предоставьте доказательства обратного или отзовите свой неприемлемый твит", - уточнил он.

Также экономист попросил Мендель извиниться перед ним.

Как сообщалось, в пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции.

О детях Коломойских "Страна" подробно писала в отдельном материале.

Ранее "Страна" писала как и почему Аслунд уволился со скандалом из-за зарплаты из наблюдательного совета "Укрзализныци".