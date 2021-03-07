В Австрии после вакцины AstraZeneca умерла женщина. Остановлены прививки одной из партий препарата
Австрийские власти остановили вакцинацию от коронавируса одной из партий препарата AstraZeneca, после того как одна женщина умерла после прививки, а вторая получила осложнения. Обоим делали вакцинацию препаратом из этой партии.
Об этом сообщает Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) в воскресенье, 7 марта.
"В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией. На основе известных клинических данных нельзя установить причинно-следственную связь, поскольку, в частности, тромботические явления не входят в число известных или типичных побочных эффектов рассматриваемой вакцины", - уточнили в сообщении.
После прививки одна женщина умерла в результате нарушений свертывания крови, ей было 49 лет. Вторая девушка, вакцинированная препаратом из той же партии, идет на поправку. После прививки у нее развилась тромбоэмболия легочной артерии.
На данный момент идут расследования инцидентов, чтобы полностью исключить возможную связь прививки и осложнений. Оставшиеся запасы партии вакцины от коронавируса больше не выдаются.
Напомним, в Австрии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech умер 41 человек.
Также сообщалось, что в Австрии медики протестовали против вакцинации AstraZeneca.