Австрийские власти остановили вакцинацию от коронавируса одной из партий препарата AstraZeneca, после того как одна женщина умерла после прививки, а вторая получила осложнения. Обоим делали вакцинацию препаратом из этой партии.

Об этом сообщает Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) в воскресенье, 7 марта.

"В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией. На основе известных клинических данных нельзя установить причинно-следственную связь, поскольку, в частности, тромботические явления не входят в число известных или типичных побочных эффектов рассматриваемой вакцины", - уточнили в сообщении.

После прививки одна женщина умерла в результате нарушений свертывания крови, ей было 49 лет. Вторая девушка, вакцинированная препаратом из той же партии, идет на поправку. После прививки у нее развилась тромбоэмболия легочной артерии.

На данный момент идут расследования инцидентов, чтобы полностью исключить возможную связь прививки и осложнений. Оставшиеся запасы партии вакцины от коронавируса больше не выдаются.

Напомним, в Австрии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech умер 41 человек.

Также сообщалось, что в Австрии медики протестовали против вакцинации AstraZeneca.