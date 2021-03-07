Жительницу села Вольнокурьяновское Запорожской области Кристину Степаненко, которая снимала видео жестокого обращения с животными и порноролики, а потом продавала через интернет, получила 5 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Соответствующее решение Вольнянского районного суда Запорожской области обнародовано в сайте Судебной власти Украины.

Суд признал 25-летнюю девушку виновной в изготовлении, хранении и распространении порнографии, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также умышленном в жестоком обращении с животными, которое привело к смерти животного.

"Злоумышленница осуждена по ч.3 ст. 301 и ч.3 ст. 299 УК Украины к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и реализацией фото и видеопродукции сроком на 3 года", - говорится в решение суда.

Таким же приговором осужден и 52-летний житель Запорожья, снимавший ролики, он признан виновным в изготовлении, хранении и распространении изображений и видеопродукции порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Ему присудили 4 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Также ему в течение трех лет запрещено заниматься деятельность, связанной с изготовлением и реализацией фото и видео.

О подозрении девушке объявили еще летом прошлого года. Было установлено, что видео она продавала на тематических форумах. Стоил один такой видеоматериал около 2 тысячи гривен. Часть контента она выкладывала в открытый доступ в соцсетях. Также напомним, у девушки были соучастники и местные жители устроили над ними самосуд: сожгли им дом и машину. Тогда девушка сообщила, что снимать видео ее заставлят как раз ее "оператор"

Также сообщалось, что Полиция Львова нашла живодера в соцсети и завела против него дело. Мужчина призывал к уничтожению животных.