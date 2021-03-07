В Запорожье правоохранители задержали женщину, которая на внедорожнике на полной скорости сбивала рекламные баннеры.

Об этом сообщает Telegram-канал its_zp.

"Новости из Запорожья. Там дама за рулем хладнокровно и последовательно уничтожала рекламные ситилайты в центре города при помощи своего авто", - говорится в сообщении.

Сперва женщина протаранила на проспекте Соборном два авто, а после выехала на разделительную полосу, где начала сбивать ситилайты.

Правоохранители составили по данному факту протоколы по ст.124 "Совершение ДТП", ст.130 "Управление в состоянии опьянения" и по ст.139 "Повреждение дорожных сооружений".

Напомним, в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие: маршрутный автобус врезался в электроопору, в результате чего были травмированы 14 человек.

Также "Страна" рассказывала, что запорожские полицейские задержали девушку с 64 "закладками" с психотропным наркотиком "PVP", которые она намеревалась продать. Теперь ей грозит 10 лет тюрьмы.