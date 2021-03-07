В воскресенье, 7 марта, на железнодорожном переезде в Виннице дизельный поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате пострадал водитель машины, спасатели передали его медикам.

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Около семи утра в Службу спасения сообщили о ДТП на нерегулированном железнодорожном переезде. Оказалось, что дизельный поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, водитель которого получил травмы.

"Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на перегоне Винница-Вороновица. В результате около 200 метров поезд протащил автомобиль. В настоящее время движение поездов в этом направлении восстановлено", - цитирует "Винница. Info" очевидца инцидента.

Напомним, в Бельгии поезд протаранил фуру. За рулем авто был украинец, он погиб на месте.

Также сообщалось, что в Донецкой области легковушка влетала в поезд. В результате погиб водитель авто.