Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Александр Шерин прокомментировал слова "главы ДНР" Дениса Пушилина о том, что Киев готовится возобновить военные действия. Он сообщил, что Россия готова защищать неподконтрольный Донбасс от украинских войск.

Об этом Шерин сказал в интервью для "Говорит Москва".

Так, зампред комитета по обороне напомнил, что жители ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной программе, а Россия должна защищать своих граждан.

"Если у нас есть неоспоримые доказательства и есть разведданные о том, что на стороне украинских вооружённых сил наблюдается сосредоточение войск у непосредственной границы, находятся там, в том числе, и советники, то, конечно, нам необходимо обратить на это внимание, предостеречь киевскую сторону о том, что мы будем реагировать оперативно и жёстко в случае, если будут предприняты какие-то попытки для несоблюдения Минских договорённостей, срыва системы прекращения огня", - сказал Шерин.

Напомним, в начале марта в "ДНР" сказали, что будут стрелять по украинским позициям.

Также сообщалось, что советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович прокомментировал "Стране" заявление "ДНР" о праве вести огонь.