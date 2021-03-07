В субботу, 6 марта, в столице Швеции Стокгольме горожане вышли на акцию протеста против карантинных мер, которые власти ужесточили с 1 марта. Однако полицейские прервали митинг практически сразу же после его начала.

Об этом сообщает АР.

Так, сотни людей собрались в центре столицы в знак протеста против карантинных ограничений. Это была первая крупная акция протеста против карантина в стране. По данным местных СМИ на демонстрацию вышли около 300-500 человек, многие были без масок.

Поскольку митинг был незаконным и проводился без разрешения, полиция города сообщила на своем сайте, что акцию протеста прервут сразу же после ее начала, когда количество участников превысит допустимое число в соответствии с карантинными ограничениями Швеции. Сообщается, что основная часть демонстрантов разошлись мирно, но некоторые не хотели уходить, в результате в столкновениях ранены шесть полицейских.

Акцию протеста организовала группа Freedom Sweden, которая придерживается мнения, что карантин из-за коронавируса ограничивает свободу человека. согласно данным Expressen, среди протестующих были ультраправые активисты, люди, которые выступают против вакцинации и некоторые семьи с детьми.

В Швеции умерло более 13 тысяч человек в результате пандемии коронавируса, в то время как у ее соседей Дании, Норвегии и Финляндии, которые решили ввести ограничения гораздо раньше, общее число погибших от Сovid-19 составляет 3777 человек.

Напомним, 8 января парламент Швеции принял закон о борьбе с пандемией коронавируса, который наделяет правительство полномочиями по введению карантина.

Также сообщалось, что Швеция может с 1 июня запретить въезд для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса.