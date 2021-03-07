За прошедшие сутки, 6 марта, в рядах украинской армии обнаружили 63 новых случая заражения коронавируса. Из-за болезни скончался один военнослужащий - он боролся с недугом три недели.

Об этом говорится на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 49 летальных случаев от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Винницкой областной инфекционной больнице. Положительный ПЦР тест от 16.02.2021р. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

За сутки пришлось госпитализировать 17 бойцов, остальные находятся дома на самоизоляции. Всего с начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 16 218 человек. Скончались 49 пациентов.

"С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 2376 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 488 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 привито 704 человека", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, 26 февраля началась вакцинация от коронавируса украинских военных. Президент Владимир Зеленский, вопреки своему обещанию, не вакцинировался вместе с ними.

Также сообщалось, что Минобороны Украины перепутали название вакцины, которую начали вводить военным.