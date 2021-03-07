На фоне провала кампании по вакцинации ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается.

В красную зону карантина помимо Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой попала Закарпатская область. Туда уже останавливают продажу билетов на поезда.

Таким образом эпицентр коронавируса - снова на Западной Украине, как и в начале пандемии год назад. И не исключено, что такими темпами новый локдаун могут ввести и по всей стране. По крайней мере такую вероятность уже допустил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Узнавали, что происходит на Закарпатье и в других областях региона.

"В коридоре не вылечишь"

Всплеск ковида на Западной Украине в первую волну объясняли, в частности, массовым возвращением заробитчан. Нынче же, как предполагают эксперты, причиной вспышки стал наплыв туристов на местные горнолыжные курорты и отголоски долгих зимних праздников, которые в западных областях "святкуют" почти всю зиму.

"Лыжникам, похоже, законы на писаны, горнолыжные курорты продолжают работать как ни в чем ни бывало. Маски там мало кто носит, на подъемники очереди без дистанций. И это касается как раскрученного "Буковеля", так и курортов Закарпатья. Конечно, коронавирус будет только множится, нас еще ждет пик, ведь лыжный сезон продолжается", - сказал нам на условиях анонимности главврач одной из Ивано-Франковских больниц.

По его словам, ситуация настолько критичная, что для новых больных давно нет мест, а они все поступают.

"В коридоре людей невозможно лечить. А мобильный госпиталь, который развернули в райцентре Богородчаны, - это фикция, пиар властей, на которой, видимо, кто-то захотел отмыть деньги. Он не приспособлен для приема больных", - говорит медик.

Очередь на койки

В Черновицкой и Закарпатской областях тоже аховая ситуация.

"За счет сокращения гинекологического отделения у нас появилось полтора десятка дополнительных коек для ковидных больных (всего 190 коек). Будем ставить кислородную станцию", - сказал нам директор Ужгородской городской клинической больницы Иван Курах.

Как нам стало известно от местных врачей, в центральной больнице Берегово, самом "венгерском" городке области, только в ночь с 5 на 6 марта было семь "ковид-трупов", в том числе 38-летний отец и молодая женщина (остальные - люди преклонного возраста).

Заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Оксана Цимбота назвала критической ситуацию с ковидом в области.

"Хочу обратиться к власти: у нас ситуация критическая. В нашем ковид-центре еще утром находилось 145 больных, уже поступило еще 10 человек. Эти все больные кислородзависимые. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они не имеют ничего, в том числе и медперсонала. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто "падают". Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на напряжение, когда в палатах есть по 4 концентратора (неделю назад в ковид-больнице в Черновцах произошел взрыв, убивший двоих пациентов - по разным версиям, из-за неполадок с электрикой или кислородным баллоном, - Ред.). Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах. И мы не можем им помочь", - поделилась Цимбота ужасами, творящимися в закарпатских больницах.

Врач сетует, что люди, несмотря на серьезную вспышку коронавируса, и дальше продолжают массовые гуляния. Поэтому она пригласила скептиков на "экскурсию" в ковидное отделение больницы.

"Я бы очень хотела, чтобы те, кто не верит в COVID-19, те, кто считает, что это все не так, пришли к нам. Мы их оденем и, чтобы они просто на минутку посмотрели, что здесь происходит", - говорит врач.

Она заявляет, что в медицинской системе наступает коллапс.

"Мы, врачи, уже в том состоянии, что готовы положить дипломы и уйти. Мы тоже люди и мы уже физически не выдерживаем. И это уже не говоря о моральной стороне, когда мы наблюдаем за смертями", — сказала Цимбота в видеообращении на своей странице в Facebook.

Нынешняя вспышка, по ее мнению, намного опаснее предыдущих.

"Больные "гаснут" на глазах. COVID-19 помолодел: сейчас им болеют очень много 40-летних людей. Если раньше болели пожилые люди с хроническими болезнями, то сейчас это молодые, не имеющие хронических заболеваний", - говорит Цимбота.

В центральной больнице Яремче, что в 40 км от горнолыжного курорта "Буковель", ковид-пациентами заняты все 70 коек - в инфекционном отделении и другом, переоборудованном из терапевтического. Свободных мест здесь нет уже больше месяца.

"Весь год эпидемии всегда были свободные места, чтобы положить несколько больных. А теперь нет. Пациенты устраивают скандалы, что мы не хотим их класть, но ведь просто некуда", - рассказывает заведующий терапевтическим отделением Ярослав Гундяк.

Чтобы попасть на стационарное лечение, больные становятся в очередь. Только освобождается место - его сразу занимает другой человек.

"Заразу разносит персонал курортов"

Многие доктора Западной Украины "рассадником" заразы считают горнолыжные курорты. И винят во вспышке власть, которая закрывает глаза на патовую ситуацию.

"Буковель продолжает работать на фоне того, что Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Надо говорить как есть - за прибыль олигарха и его подручных украинцы платят жизнью и здоровьем.

Вопрос не в туристах, которые приехали и уехали, а в местных жителях из числа персонала. Которые подхватив заразу несут ее домой. Логично, что беда перекинулась на Буковину и Закарпатье, поскольку и из этих регионов в Буковеле есть наемные работники. Власть и Зеленский делают вид, будто ничего не происходит. Да, признали вспышку ковида и назвали его эпицентр. Но поднять руку на Коломойского, наказать виновных, закрыть этот чумной барак духа не хватает. Ведь надо же доработать сезон, не терять же деньги за то, что какие-то смерды инфицируются, а больницы не принимают больных, потому что койко-места закончились", - пишет в Facebook блогер Евгений Булавка.

С болями в желудке - в "отстойник" с ковидными

На Закарпатье, где вводят полный локдаун, возмущены избирательностью ограничительных мер.

"Школы и детские сады закрыли. А почему пиццерии, кафешки, рестораны и магазины с одеждой и все остальное не закрыли? Это надо было в первую очередь закрывать, оставить только продуктовые и с химией магазины открытыми", - говорит Яна Бабаев из Тячева.

Закарпатцы в беседе со "Страной" признаются, что часть людей давно "забила" на эпидемию.

"И как и в старые времена празднуют свадьбы по 250 человек. Без масок, конечно", - говорит нам Оксана Калабуха из Ужгорода.

Другие, наоборот, уверяют, что многие придерживаются мер безопасности и без полного локдауна, и возмущаются, почему закрывают "дальний Запад", а не крупные города. А также нарекают на медицинскую реформу, которая досталась в наследство от Супрун.

"Многие люди ходит в масках, в общественных местах реально уменьшилось людей. Посетителей стало вполовину меньше, персонал ходит в масках. В супермаркетах все в масках. У меня вопрос: откуда снова взялся вирус? Откуда такой прирост? Ведь весь год прожили в локдаунах и карантинах. Все просто. Дебильная система приема людей в больницу. Попал с болью в желудке или почке или повысился сахар? Так тебя кладут в так называемый "отстойник", пока не сделают ПЦР тест, где ты находишься с действительно больными ковид. После 3-5 дней пребывания там и ожидания результатов теста тебя переводят в другую палату, делают какие-то анализы и отпускают домой. После чего человек, попавший с гастритом и заразившийся в больнице ковидом, заражает всех дома или на работе. Сами виноваты в пандемии, которую поддерживают тупостью медицинской реформы. И еще - никогда не поверю, что в Киеве или Днепре, Харькове, где миллионное население и метро, ​​меньше заболевших, чем в Закарпатье, где большинство людей живет в селе или в горах, у черта на куличках. Выйдите в Мукачево после шести вечера - так город почти пустой", - делится Владимир из Мукачево.