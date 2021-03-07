В американском Миннеаполисе, штат Миннесота, на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которое, как известно, превратилось в место паломничества, двое мужчин устроили стрельбу, в результате чего один из них погиб.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел, согласно предварительной информации, между двумя мужчинами. Сейчас их имя устанавливает полиция. Пострадавшего удалось госпитализировать, но медики не смогли его спасти.

Сейчас правоохранители начала расследование трагедии.

Уточним, что Джордж Флойд умер после того, как при его задержании 25 мая 2020 года бывший полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. Всех правоохранителей, причастных к задержанию, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, разбирательство данного дела по существу начнется 8 марта.

Смерть мужчины спровоцировала массовые протесты и беспорядки в США. Для восстановления спокойствия к местным полицейским пришлось подключить Национальную гвардию США. Примерно в 40 городах пришлось ввести комендантский час.

Напомним, в американском штате Калифорния мужчина умер после того, как полицейский несколько минут стоял коленом у него на шее. Это событие стало началом общественного движения "Black Lives Matter" и породило волну беспорядков, захлестнувшую США.

Также мы писали, когда в США начнут судить копов, убивших Джорджа Флойда.