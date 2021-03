В воскресенье, 7 марта, в третий день своего визита в Ираке Папа Римский Франциск посетил город Мосул, который был оккупирован "Исламским государство" (ИГИЛ) с 2014 по 2017 год, являлсся его так называемой столицей. в городе были разрушены церкви и погибли люди.

Об этом пишет Reuters.

Так, 84-летний понтифик прошел мимо разрушенных домов и церквей к площади, которая раньше была оживленным центром старого города. Древние церкви и мечети были разрушеныв 2017 году во время кровопролитных боев иракских войск и международной военной коалиции с "Исламским государством". Большая часть города все еще остается в руинах.

"Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, потерпела столь варварский удар, когда древние культовые сооружения были разрушены, а многие тысячи людей - мусульмане, христиане, езиды и другие - были насильственно перемещены или убиты", - сказал Папа Римский.

Также он помолился за всех погибших Мосула. Кроме того он прочитал молитву, в которой повторял одну из главных тем своего путешествия в Ираке: всегда неправильно ненавидеть, убивать или вести войну во имя Бога.

"Сегодня, однако, мы подтверждаем нашу убежденность в том, что братство прочнее братоубийства, что надежда сильнее ненависти, что мир сильнее войны", - сказал понтифик.

Yesterday, Pope Francis saw a dove release in Najaf. Today, he got to release one himself in #Mosul!



The dove seems to pause and look at @pontifex (maybe to chirp 'Peace be with you'?), then takes to the Iraqi skies. 🕊️#PopeInIraq #PopeFrancisInIraq #2IraqiDoves pic.twitter.com/P7kLt2U6gG