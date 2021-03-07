На Донбассе в первую неделю марта еще больше обострилась ситуация. Бить уже начали по гражданским объектам. Пошли телодвижения вокруг локаций, за которые воевали еще при Порошенко.

"ДНР" заявляет, что Киев готовится к масштабному наступлению, Москва говорит, что ситация подошла к "опасной черте", а Киев обвиняет противника в провокациях и готовится "дать отпор".

ОБСЕ тем временем фиксирует вывод тяжелого вооружения из мест хранения. А жители Донецка впервые за долгое время вспомнили, что такое сидеть в подвалах.

Разбирались в ситуации и анализировали, чего ждать дальше.

Что говорят в ОБСЕ

1 марта произошел всплеск обстрелов - 150 нарушений в Донецкой области. Днем ранее их было только девять. Большинство взрывов - к северу от Широкино и к западу от Еленовки (этот населенный пункт и в конце февраля подвергался обстрелам, в городе по несколько часов не было света).

Следующий виток обстрелов был уже через день, 3 марта - 102 взрыва и выстрела (сутками ранее их было десять). Опять с эпицентром вокруг Широкино. Также ОБСЕ обнаружило людей на брошенных ранее украинских окопах под Золотым, где осенью отводили войска.

4 марта бои начались в Луганской области. Там наблюдатели зафиксировали активную перестрелку в районе Золотого - в пяти километрах от участка разведения войск.

А на севере от Донецка обстреляли жилые дома в подконтрольном "ДНР" поселке Спартак. Об этом сообщали и сепаратисты, утверждая, что в населенный пункт влетело несколько 120-миллиметровых мин и был обстрел из "Града". Снаряды попали в многоквартирный дом.

Также в "ДНР" публикуют последствия обстрела Ясиноватой, утверждая, что туда прилетели "грады".

Пятница, 5 марта, тоже была горячей - более ста обстрелов и взрывов разделились примерно поровну между Донецкой и Луганской областями. Эпицентры - Стаханов, Золотое, Широкино.

Неизменно напряженная ситуация на северо-западе от Горловки - судя по картам ОБСЕ, речь идет об участке Южное-Шумы, где осенью произошло обострение боев.

"ДНР" тогда обвинила Украину в обустройстве новых позиций и пригрозила открыть по ним огонь. Украина в ответ сначала согласилась пустить инспекторов "республики", чтобы избежать эскалации насилия. Но потом, после возбуждения националистов и "партии войны", инспекцию в последний момент отменили.

Детальнее об этом - в материале "Страны" Сдал назад с перемирием. Как Зе после угроз "партии войны" отменил инспекцию под Горловкой.

В 2018 году под Южным была попытка захвата стратегических высот, с которых простреливается вся Горловка. Украинские войска тогда на них закрепиться не смогли.

Во все дни миссия фиксировала бронетехнику в жилых кварталах и вывод тяжелого вооружения на линию фронта - с обеих сторон конфликта. В украинских местах хранения отсутствуют гаубицы и противотанковые пушки. Также ОБСЕ заметила, что Украина вывела из мест хранения девять зенитно-ракетных комплексов, которые миссия обнаружила на железнодорожных станциях. То есть, видимо, технику готовят к отправке на фронт.

Стороны заявляют о погибших и раненых военных с обеих сторон. Как правило, заявляя, что они лишь отвечают на провокации противника.

Отдельно канонаду начинают все громче слышать гражданские жители этих территорий.

"Слышно жесть". Что говорят в Донецке про обстрелы

Субботний вечер в столице Донбасса выдался тревожным.

"Слышно с севера сильные прилеты (площадка/дап)", "Путиловка - слышно гупают, район аэропорта, Спартака", - пишут в местной группе Вконтакте "Перекличка".

Кроме северного направления, "громко" было на юго-западе Донецка. "Азотный - слышно жесть", - писали в "Перекличке". При этом речи о гибели гражданских или передвижениях войск не идет - местные жители говорят, что "скорых и вояк не видно".

Там же, в районах, близких к подконтрольной Украине Марьинке, гремело так, что местные жители впервые за долгое время спустились в погреб - переждать обстрел. Этих людей вернули в состояние 2014-2015 годов. Хотя о разрушениях и попаданиях туда не сообщается.

Дончане публикуют видео с северо-запада Донецка (район железнодорожного вокзала), на которых слышны звуки обстрелов.

Также есть видео из Куйбышевского района (Площадка), где, как утверждает местный житель, танк из подконтрольных Украине Песок ведет огонь.

"6 марта 2021 года, Донецк. Уже 20 минут танк обстреливает с Песок Площадку", - говорит мужчина, который снимает ролик из окна своего дома.

То есть, судя по этим сообщениям, идут интенсивные артиллерийские дуэли - которые пока лишь по касательной задевают гражданские объекты.

Массово города и поселки, как в 2014-2015 годах, еще не обстреливают. Но налицо ухудшение ситуации, и тревога у жителей неподконтрольных территорий нарастает. Соответственно, ширятся разговоры о наступлении ВСУ.

Что будет дальше?

Итак, мы видим, что тяжелое вооружение, в том числе гаубицы и ракетные установки, выводятся из мест дислокации и, судя по отчетам ОБСЕ, переправляются на передовую. И это действительно признак того, что ситуация обостряется. И может перерасти в бои местного значения на отдельных участках.

Тем более, что и обстрелы усиливаются с каждым днем.

Москва по этому поводу делает заявления тревожного характера. Представитель Путина Дмитрий Песков обвинил в нарастании напряженности ВСУ и заявил, что ситуация движется к "опасной черте". А из Госдумы раздаются голоса о том, что Россия может вмешаться в конфликт, если Киев пойдет в наступление.

"Мы будем реагировать оперативно и жестко в случае, если будут предприняты какие-то попытки для несоблюдения Минских договорённостей, срыва системы прекращения огня", - заявил замглавы комитета по обороне Александр Шерин.

Одновременно в "ДНР" ее руководитель Денис Пушилин заявил, что Украина готовит наступление.

В Киеве его слова назвали провокацией. Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина придерживается режима прекращения огня, но готова дать отпор, если начнется наступление противника.

Западные же партнеры пока вообще ничего не комментируют. Хотя украинские власти усиленно возят на Донбасс представителей то стран "Большой семерки", то Евросоюза. Пытаясь обратить их внимание на обострение ситуации и вызвать критику в адрес России.

Интересно, что похожее обострение уже при Владимире Зеленском произошло ровно год назад - в конце февраля 2020 года Зеленский по этому поводу даже собрал СНБО. ВСУ тогда потеряли опорный пункт "Баня" на Луганщине.

Тогда обострение произошло на фоне первой большой пробуксовки переговоров между Киевом и Москвой. После встречи Зеленского и Путина в Париже все договоренности резко перестали выполняться. Речь шла о новых участках разведения войск и правках в закон об особом статусе Донбасса.

По этим вопросам прогресс остановился - хотя еще осенью 2019 года, когда Зеленский добивался разморозки Нормандского формата, он пошел и на разведение, и на согласование правок в закон (речь о "формуле Штайнмайера", по которой особый статус Донбасс получает в день выборов на неподконтрольных территориях).

Но, добившись разморозки, собрав политических дивидендов на встрече с Путиным, Зеленский остановился. Поскольку дальше надо было делать куда более серьезные шаги - начинать обсуждение политического урегулирования. Без чего Россия отказывалась двигаться дальше (и этот момент был оговорен в коммюнике саммита в Париже).

Максимум, на что была готова Украина - это делать символические вещи вроде обмена пленными, которые, конечно, необходимы, но конфликт по существу не решают (обмены проводил и Порошенко).

На фоне этого в конце зимы 2020 года и разразилось новое обострение.

Похожие "биоритмы" и у нынешней ситуации. Летом Зеленский согласовал масштабную остановку огня. Судя по всему - также добиваясь поднятия рейтинга на имидже миротворца, что диктовалось близостью местных выборов. Однако сразу после этих выборов пошли первые ростки обострения: начали гибнуть люди.

Одновременно со стороны Украины кучно пошли заявления о необходимости полного пересмотра Минских соглашений. А также посыпались скандальные инициативы, которые показывали, что жителей Донбасса и Крыма дома на самом деле никто не ждет: законопроекты об интернировании, переходном периоде, коллаборантах.

Все эти документы предполагают поражение жителей неподконтрольных территорий в правах и введение новых видов "преступлений". То есть ситуация пошла в сторону сворачивания любых компромиссов и максимального обострения уже в плоскости переговоров с Москвой. По сути это был срыв таких переговоров.

Почему вдруг такой резкий разворот от Зеленского, который еще прошлым летом звонил Путину?

Ситуация объяснялась прежде всего сменой правящей команды в Вашингтоне. И обострением внутривидовой конкуренции в Украине за право быть "фаворитом" нового президента Байдена. Банковой нужно было срочно показать новой администрации Белого дома, что Зеленский куда лучше Порошенко будет отрабатывать антироссийскую повестку.

Вторая задача, которую выполняет антироссийская карта - это попытка "пропетлять" от требований Запада сдать ему олигархов и судебную систему.

Тот же рычаг применял и Порошенко, когда "партнеры" слишком давили на него по этому поводу. Объяснение было простое - Путин вот-вот войска введет, и второго фронта в лице бунтующих олигархов и прочих влиятельных людей Украина позволить себе не может.

Очевидно, что новое обострение на фронте было практически неизбежным ввиду перечисленных выше предпосылок. И тут остается вопрос - стоит ли сейчас перед сторонами цель территориальных захватов?

Если говорить о небольших продвижениях, наподобие взятия высот под Горловкой, то такие бои очень вероятны и, судя по данным ОБСЕ, дело к ним уже идет.

Если же говорить о масштабных наступательных операциях, то их вероятность пока стремится к нулю. Задумай одна из сторон резко изменить ситуацию к своей выгоде, то вряд ли бы мы видели уже несколько недель текущее обострение. Скорее всего удар был бы внезапным и куда более серьезным (как это было в Карабахе во время наступления Азербайджана).

А пока мы видим попытку развязать хайп вокруг обострения. При котором нельзя исключать начала локальной бойни на одном из участков (или на нескольких). Правда - с минимальными последствиями для изменения линии фронта. Но с жертвами и с многочисленными телеэфирами.