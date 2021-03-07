Главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию заметили на отдыхе в одном из отелей на Мальдивских островах.

Фото опубликовал у себя на странице политолог Андрей Смолий.

"Пока страна поэтапно возвращается в "красные зоны", скандалов становится все больше – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрывается на Мальдивах в одном из наиболее дорогостоящих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо", - говорится в сообщении.

На данный момент комментария от самого главы "Слуг народа" Арахамии нет.

"Страна" обратилась к пресс-секретарю Арахамии, Юлии Палийчук, чтобы узнать, правдива ли информация о том, что Арахамия отдыхает на Мальдивах.

"Я в отпуске", - сообщила Палийчук. А после добавила, что возможность спросить об этом у Арахамии есть на пленарной неделе.

"У вас есть все возможности задать ему этот вопрос лично во время брифинга в Верховной Раде на пленарной неделе. Мы всегда открыты для журналистов", - отметила пресс-секретарь. Сам Давид Арахамия на звонки не отвечает.

Напомним, в конце прошлого года еще один "слуга" оказался в похожей ситуации: прямо под куполом Верховной Рады он занимался бронированием отелей. Между Доминиканской республикой и Египтом он выбрал последнее.

Также "Страна" рассказывала, как народные депутаты проводили "карантин выходного дня", который действовал в Украине на протяжении нескольких недель.