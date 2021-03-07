Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) собирается впервые в истории высадить женщину на Луну в рамках программы "Артемида" уже до конца текущего десятилетия.

Об этом сообщает CBS.

Как рассказала рассказала первая женщина, руководившая Центром космических полетов им. Маршалла Чарли Блэквелл-Томпсон, женщины в НАСА прошли долгий путь. То, что ракета, которую они строят, сможет доставить их на Луну, означает что они пройдут дальше чем когда-либо.

Миссия планируется в рамках программы "Артемида", членами программы станут девять женщин и девять мужчин. По словам Блэквелл-Томпсон возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.

Напомним, 19 февраля марсоход НАСА Perseverance совершил успешную посадку на Марс. Также появились видео первой поездки ровера на Красной планете.

Также сообщалось, что НАСА может не выполнить план по высадке человека на Луну в 2024 году из-за проблем с финансированием.