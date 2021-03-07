В "Укрзализныце" решили с завтрашнего дня, 8 марта, приостановить продажу билетов на оказавшееся в "красной" зоне Закарпатье, а также ограничит высадку и посадку пассажиров из-за введения в регионе усиленного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к «красной» карантинной зоне, "Укрзализныця" с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно", - рассказали в ней.

Также известно, что до 8 марта включительно все пассажиры с уже приобретенными билетами смогут туда доехать беспрепятственно, так же как и выехать с территории Закарпатья.

Напомним, в отдельных населенных пунктах Закарпатской области ужесточат карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Закарпатские местные власти приняли решение усилить карантин на территории отдельных населенных пунктов, а не всей области, как предусматривают правила адаптивного карантина, действующего в стране на данный момент.

Также известно, что за последние два дня в Закарпатской области было зафиксировано два антирекорда по числу новых случаев коронавирусной болезни - 748 в четверг, 4 марта, и 679 в пятницу, 5 марта.