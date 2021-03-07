В городе Евпатория, который расположен в аннексированном Крыму, жители одной из многоэтажек заявили, что вынуждены переезжать из-за храма, который построили неподалеку. Люди не выдерживают соседства с ним, поскольку под окнами практически ежедневно проводятся обряды отпевания умерших.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

"Три года назад под окнами дома 77 по улице 9-го Мая началась стройка. Жителей успокоили: делаем небольшую часовенку для духовного блага. Но стройка идет до сих пор, хотя храм уже добротный, богатый и занял почти всю площадь. И все бы хорошо, но там регулярно кого-то отпевают, по ком-то плачут и постоянно носят гробы", - говорится в сообщении.

По словам жителей дома, люди не выдерживают такого соседства и просто съезжают со своих квартир.

"Жильцы стучались в администрацию и РПЦ, но там говорят - все законно, терпите", - рассказали крымчане.

Напомним, глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов рассказал, что за квартиру Елены Зеленской продолжает регулярно поступать оплата коммунальных платежей, долгов у владелицы недвижимости нет.

Также сообщалось, что супруги Зеленские собираются пользоваться квартирой только после того, как Крым вернется Украине.