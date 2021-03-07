Федеральное казначейство РФ проведет первый Всероссийский фестиваль политического рэпа. Целью мероприятия является укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствование патриотического воспитания молодежи.

Об этом сообщает пресс-служба казначейства.

Так, в фестивале примут участие сотрудники финансово-экономических органов РФ, правоохранители и студенты ВУЗов. Фестиваль проведут в три этапа: региональный отбор, финальные отборочные конкурсы в федеральных округах, гала-концерт рамках молодежного фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму.

Участвовать могут также родственники сотрудников правоохранительных и экономических органов. Точные даты проведения фестиваля пока неизвестны.

Напомним, спецкор "Страны" Олеся Медведева и Тарик Незалежко записали политический рэп на тему карантина и выпустили клип.

Также сообщалось, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Санченко прочитал рэп о законах.