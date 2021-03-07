В субботу вакцину в Донецкой области получили в 15 раз больше человек, чем в "красной" Закарпатской
За прошедшие сутки, 6 марта, в Украине вакцинировались от коронавируса 1 279 человек. Больше всего прививок сделали в Донецкой и Тернопольской областях (470 и 140 прививок). Меньше всего - в Николаевской и Херсонской (9 и 20 прививок). В Закарпатской области, которая внесена в "красную" зону, также число прививок одно из наименьших - 30.
Об этом сообщает telegram-канал Коронавірус_інфо
Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от коронавируса. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Днепропетровская область - 50 прививок;
- Донецкая область - 470 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Запорожская область - 30 прививок;
- Киевская область - 110 прививок;
- Кировоградская область - 40 прививок;
- Луганская область - 120 прививок;
- Львовская область - 40 прививок;
- Николаевская область - 9 прививок;
- Одесская область - 60 прививок;
- Ровенская область - 30 прививок;
- Тернопольская область - 140 прививок;
- Херсонская область - 20 прививок;
- Черниговская область - 30 прививок;
- Черкасская область - 100 прививок.
Всего за период вакцинации больше всего прививок было сделано в Донецкой области – 1 940 человек. Меньше всего в Закарпатской области – 314.
Напомним, ранее мы писали, что индийская вакцина от коронавируса получила британский сертификат уже после того, как ее отправили в Украину.
Также сообщалось, что от коронавируса готовы вакцинироваться менее четверти украинцев.