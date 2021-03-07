За прошедшие сутки, 6 марта, в Украине вакцинировались от коронавируса 1 279 человек. Больше всего прививок сделали в Донецкой и Тернопольской областях (470 и 140 прививок). Меньше всего - в Николаевской и Херсонской (9 и 20 прививок). В Закарпатской области, которая внесена в "красную" зону, также число прививок одно из наименьших - 30.

Об этом сообщает telegram-канал Коронавірус_інфо

Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от коронавируса. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Днепропетровская область - 50 прививок;

Донецкая область - 470 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 30 прививок;

Киевская область - 110 прививок;

Кировоградская область - 40 прививок;

Луганская область - 120 прививок;

Львовская область - 40 прививок;

Николаевская область - 9 прививок;

Одесская область - 60 прививок;

Ровенская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 140 прививок;

Херсонская область - 20 прививок;

Черниговская область - 30 прививок;

Черкасская область - 100 прививок.

Всего за период вакцинации больше всего прививок было сделано в Донецкой области – 1 940 человек. Меньше всего в Закарпатской области – 314.

Напомним, ранее мы писали, что индийская вакцина от коронавируса получила британский сертификат уже после того, как ее отправили в Украину.

Также сообщалось, что от коронавируса готовы вакцинироваться менее четверти украинцев.