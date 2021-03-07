Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и заместитель главы Офиса президента Роман Машовец обратились к представителю британской разведки с просьбой не допустить выхода фильма-расследования Bellingcat о срыве операции по захвату "вагнеровцев", который ожидается уже в этом месяце.

Об этом пишет "Зеркала недели" со ссылкой на источники на Банковой.

По данным источников издания, в конце февраля Украину посетил заместитель главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ли Лоуренс. В штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны произошла его встреча с Будановым и Машовцем, во время которой они попытались убедить Лоуренса повлиять на Bellingcat и не допустить выхода фильма.

На следующий день, согласно информации Кравченко, Буданов и Машовец вновь обратились с просьбой Офиса президента помешать выходу фильма к Лоуренсу и послу Великобритании в Украине Мелинде Симонс.

"В ответ британцы якобы сказали следующее: ребята, извините, ничего не можем сделать, это массмедиа, а у нас свобода слова", - пишет издание.

Напомним, группа Bellingcat в декабре прошлого года анонсировала расследование по истории с "вагнеровцами" в Беларуси.

В конце июля 2020 года КГБ Беларуси задержал три десятка граждан России, которые поселились в доме отдыха под Минском. Это произошло накануне президентских выборов, и у Лукашенко заявили, что группа россиян должна была дестабилизировать ситуацию в стране (чтобы помочь свергнуть Бацьку).

Вскоре российские СМИ опубликовали статьи, что выманивали "вагнеровцев" из России украинские спецслужбы, пообещав им работу в Венесуэле и Сирии.

По их версии, это была совместная операция Украины и западных спецслужб с целью поссорить Лукашенко и Путина.

После выборов президента, когда в стране начались массовые акции протеста и Путин поддержал Бацьку, белорусские власти принесли "вагнеровцам" извинения и вернули их в Россию.

После этого, ряд Телеграм-каналов и журналистов, а потом и политиков из лагеря Порошенко и "партии войны" заявили, что СБУ и военная разведка планировали выманить наемников прямо в Киев. А Минск был только транзитной точкой. Но во время совещания в Офисе президента 24 июля по настоянию главы Офиса президента Ермака операцию предложили перенести на несколько дней, чтоб не сорвать начало перемирия на Донбассе. Согласно этой версии, сразу после этого, информацию о вагнеровцах кто-то из Офиса президента "слил" Белоруссии спецслужбам и операция сорвалась.

Официально представители украинской власти и спецслужб отрицают какую-либо причастность Украины к истории с "вагнеровцами" и считают все эти версии "информационной спецоперацией России".

Отметим, что судя по многим свидетельствам украинские спецслужбы действительно имели отношение к операции с вагнеровцами. В тоже время пока нет прямых доказательств того, что их планировали доставить напрямую в Киев и что операцию сорвал кто-то из Офиса президента. Многое указывает на то, что смысл всей операции как раз и был в том, чтоб отдать "вагнеровцев" спецслужбам Беларуси, раскрутить тему о российском вмешательстве в выборы в Беларуси и, на этой почве, рассорить Лукашенко и Путина, чтоб последний не помог белорусскому президенту, когда начнутся акции протеста после выборов.

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