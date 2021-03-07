В программном обеспечении американской корпорации Microsoft обнаружили уязвимость, которая может обернуться глобальным кризисом из-за масштабной утечки данных пользователей.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Согласно имеющейся информации, уязвимость обнаружила хакерская группировка, связанная с властями КНР. По последним данным, уже есть не менее 60 тысяч жертв. В большинстве случаев это малый или развивающийся бизнес.

Одна из американских компаний, специализирующихся на кибербезопасности, на условиях анонимности рассказала, что уже стала жертвой атаки.

Власти США уже обратили внимание на проблему и считают, что уязвимость достаточно опасна, чтобы на нее обратили внимание все операторы связи. По данным представителя Белого дома, уже готовятся ответные меры.

Сейчас в Microsoft выпустили обновление, которое закрывает уязвимость. Однако, по мнению специалистов, в случае с данной проблемой ОС простым обновлением не обойтись – нужно провести анализ всех систем и программ, которые были задействованы во взломе.

Напомним, ранее хакеры похитили и выложили в сеть разговоры пользователей сервиса онлайн-диалогов Clubhouse.

Также сообщалось, что киевские хакеры атаковали сотни крупных компаний Европы и США и нанесли им убытков на 80 млн долларов.