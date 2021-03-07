В субботу, 6 марта, в московском клубе "Ровесник" выступила с диджей-сетом предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Луиза Розова (она же Елизавета Кривоногих). Во время ее выступления девушку сопровождала охрана.

Видео из клуба опубликовали Telegram-каналы "Открытые медиа" и "Дождь".

"Девушка-загадка приедет к нам из северной столицы, чтобы отыграть свой первый диджей-сет. Ждём всех любителей Бейонсе, Рианны, фенси лайфстайла и коктейлей с блестками", - анонсировали ее выступление в Instagram-аккаунте клуба.

Вход на мероприятие был бесплатным. Согласно свидетельствам очевидцев клуб был заполнен полностью, на входе образовалась сотни метров очереди. В комментариях к публикации с анонсом мероприятия некоторые пытавшиеся попасть на выступление Розовой рассказывают, что не смогли пройти фейс-контроль.

Также сообщается, что во время выступления Елизавету сопровождали охранники. За диджейским пультом девушка находилась в черной кепке, которая закрывала часть лица.

Участник Pussy Riot Александр Софеев рассказал в Instagram-историях, что во время выступления Луизы Розовой клуб был оцеплен сотрудниками Центра "Э". Также, по его словам, Елизавета приехала на правительственной машине.

Напомним, Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал полнометражный фильм-расследование "Дворец Путина. История самой большой взятки". В нем рассказывается о дворце президента РФ Владимира Путина и его родственных связях. В конце фильма Навальный упоминает предполагаемую "Дочь президента" и показывает несколько кадров с ней, речь идет о Елизавете Кривоногих (Луизе Розовой), которую Светлана Кривоногих якобы родила от Путина.

Также сообщалось, что Луиза Розова на следующий день после выхода фильма подписалась на Навального и опубликовала видео, которое СМИ связали с расследованием, касающимся "дворца Путина".