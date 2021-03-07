Всех желающих ЛГБТ+ людей (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансперсон), дружественных к комьюнити людей, военных и специалистов приглашают подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает "Военные ЛГБТ и наши союзники" на своей странице в Fаcebook.

Так, представителей ЛГБТ+ и толерантных к ним людей приглашают присоединиться к одной из мотопехотных частей ВСУ. При этом уточняется, что идентичность и подразделение будут оставаться тайной. Подразделение, в которое приглашают, в будущем будет выполнять задаче на линии разграничения, но перед этим нужно пройти собеседование с командиром и обучение, получить государственную сертификацию.

"Мы не планировали афишировать набор и думали ограничиться своей сетью, и в связи с наглым поведением тыловых оппонентов равенства прав человека, радикальных организаций, которые манипулируют темой участия в войне своих отдельных участников, нападают на граждан, отрицают равенство их прав и свобод, - а значит ставят под угрозу демократию в Украине - мы решили еще раз заявить открыто о своем присутствии на фронте и показать, что украинская армия - армия свободных людей, стоит на защите Конституции, демократии и свободы каждого гражданина против тирании и российской оккупации. И даже такая небольшая социальная группа, как ЛГБТ + люди, которую часто дискриминируют в гражданской жизни, борется бок о бок с другими гражданами страны за наше общее свободное будущее.", - говорится в сообщении.

Напомним, Европа призвала Украину защитить ЛГБТ и принять меры для гендерного равенства.

Также сообщалось, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу гей-пары из Украины на отсутствие ЛГБТ-браков в Украине.