В Украине 7 167 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 2147 человек.

Такие данные публикует пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что всего за время пандемии выявлено 1 401 228 случаев COVID-19. 27 002 человека умерли (103 - за последние сутки)

За все время подсчета статистики 1 196 520 человек преодолели недуг.

Напомним, в НАН назвали необходимые для Украины темпы вакцинации от коронавируса

Ранее "Страна" писала, что в Украине от коронавируса привили уже почти 16 тысяч человек. Больше всего вакцинированных в Донецкой области