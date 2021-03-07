Двадцать восемь украинцев, которые находились в автобусе, прошлой ночью попавшем в Польше в страшное ДТП, все еще находятся в польских больницах. При этом состояние девяти из них оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 7 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находится 28 человек (из них 9 в тяжелом состоянии). На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский автобус попал в ДТП недалеко от границы Польши с Украиной в ночь на субботу, 6 марта. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт слетел в кювет и перевернулся. Внутри автобуса находилось 57 украинцев, многие получили травмы, пятеро погибли.

Также сообщалось, что часть украинцев, пострадавших в ДТП в Польше уже отправилась в Украину.