Королеве Великобритании Елизавете II, которой недавно подарили двух собак, придется делить один самолет с премьер-министром страны Борисом Джонсоном из-за сокращения расходов на оборону.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

По данным британского издания, официальный парк самолетов королевы, состоящий из четырех лайнеров, в ближайшее время будет продан. Елизавета II будет пользоваться самолетом премьера, который недавно был выкрашен в цвета флага Великобритании. Как отмечает газета, королева впервые за время своего правления осталась без персонального борта.

В настоящее время правительство страны готовится представить обновленную стратегию по внешней политике и обороне. Она предусматривает значительное сокращение оборонных расходов, в том числе на эксплуатацию некоторых самолетов и кораблей.

Ранее "Страна" рассказывала, что в январе этого года королеве Елизавете II и принце Филиппу сделали прививки от коронавируса.

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