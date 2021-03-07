В Запорожье нетрезвая женщина-водитель протаранила сразу два авто, после чего взялась сносить рекламные конструкции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Внедорожник, который выписывал необычные пируэты на центральном проспекте города, сняли на видео проезжавшие мимо водители. Как говорят очевидцы, сидевшая за рулем "Фольксвагена" сначала зацепила авто, припаркованные вдоль оживленной дороги. После этого женщина на мгновение остановилась, а затем решительно выехала на разделительную полосу, и как в кегельбане, принялась сбивать ситилайты. Ее автомобиль остановился лишь на третьей конструкции.

"По всем признакам женщина была пьяна, но проходить тест на алкоголь отказалась. Теперь к 8 Марта ей грозит ответственность по нескольким статьям админкодекса", - говорится в сюжете.

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