В Сумах неравнодушные граждане сообщили в полицию, что на электронном табло одного из развлекательных заведений города рекламируют наркотики. Правоохранители решили провести обыск кафе на предмет запрещенных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Во время обыска все граждане, которые находились в помещении, проверялись на причастность к незаконному обороту наркотиков. Как оказалось, некоторые из присутствующих уже привлекались к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Кроме того, в помещении были обнаружены предметы, внешне похожие на холодное и огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Обыск правоохранители проводили вместе с представителями одной из общественных организаций города. Все найденное полицейские направили на экспертизу, а участников события доставили в районное управление полиции для проверки их причастности к совершению преступлений на территории области.

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