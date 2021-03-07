В Сербии разгорелся нешуточный скандал из-за того, что президента страны Александра Вучича и его семью прослушивали множество раз незаконно.

Об этом информирует сербское издание РТС.

Издание пишет, что на заседании совета национальной безопасности 6 марта под председательством Вучича последний заявил о незаконной прослушке. Его и родственников прослушали более 1,5 тысяч раз, и в этом участвовали высокопоставленные чины из МВД страны.

"1572 разговора были только задокументированы, и кто знает, сколько их было. Для меня важно, чем я и горжусь, что ни в одном из этих разговоров не было ничего компрометирующего ни для прокуроров, ни для МВД", - сказал президент.

Вучичу давно стало известно о том, что его прослушивают. Правоохранители выясняют, кто и по чьему указанию прослушивал президента. Прослушивание главы государства расследуется как тяжкое уголовное преступление по статье "Попытка свержения конституционного порядка".

Известно, что президент Сербии яростно борется с преступностью в стране. Неоднократно сообщалось, что Вучич находится под угрозой после того, как в Сербии задержали представителей черногорских мафиозных кланов.

К слову, главной темой субботнего заседания совета безопасности были подробности, касающиеся действий по борьбе с организованной преступностью в Сербии.

По данным сербских СМИ, в Сербии кроме мощной оргпреступности действуют 55 иностранных служб безопасности из 40 стран. Помимо этого имеются агенты под прикрытием, численность которых не уточняется.

Ранее "Страна" сообщала, что бывшего начальника генштаба Сербии посадили за шпионаж в пользу США.

Также мы писали о том, что в конце прошлого года Вучич пообещал, что Сербия никогда не вступит в НАТО.